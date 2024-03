'Het is een uitdaging om financials te behouden voor de organisatie'

Er heerst nog steeds een grote schaarste op de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd is de functie van de financeprofessional continu in beweging en blijft de vraag naar financeprofessionals onverminderd hoog. Hoe vind je als financiële afdeling de juiste mensen en, misschien nog wel belangrijker, hoe zorg je dat je ze blijft behouden voor de organisatie? 'Met alleen een goed salaris ga je het niet redden', zegt Asun Caparros, director business control bij Exact. 'Het is essentieel om personeel te blijven uitdagen en hen voldoende groeimogelijkheden te bieden.'

Delen

Caparros merkt het op haar afdeling aan den lijve; de medewerkers worden continu benaderd door andere organisaties. ‘Het is dus een uitdaging om het personeel te behouden. Business control is een specifiek onderdeel in finance en dus zijn de mensen die dit goed beheersen gewild. Ik zie het als mijn taak om mijn mensen te overtuigen om bij ons te blijven en dat doe ik door hen uit te blijven dagen. Dat ze elk jaar de mogelijkheid krijgen om iets anders te doen in het team. Zodat ze gelukkig blijven en minder reden zien om naar een andere organisatie over te stappen.’

Blijven groeien

‘Een goed salaris is vanzelfsprekend belangrijk, maar zeker niet het belangrijkste’, zegt Caparros. ‘Finance personeel wil worden uitgedaagd en wij moeten hen daarin faciliteren. Door het opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan. Hierin werken wij nauw samen met onze HR-afdeling. Je moet je personeel de tijd geven om in zichzelf te investeren. Met name voor jonge mensen zijn twee zaken belangrijk: dat ze impact kunnen hebben in de organisatie waarvoor ze werken en dat ze kunnen groeien. Dat ze iets nieuws leren, middels bijvoorbeeld een interne training.’

Finance personeel wil worden uitgedaagd en wij moeten hen daarin faciliteren. ” — Asun Caparros

Eigen verantwoordelijkheid

Caparros doet graag handreikingen richting haar team zodat zij zich kunnen ontwikkelen, maar verwacht ook een proactieve houding van de individuele medewerker. ‘Persoonlijke ontwikkeling is uiteindelijk de eigen verantwoordelijkheid van medewerkers. Zij moeten namelijk zelf een netwerk opbouwen in de organisatie. Door te kijken wie waarvoor verantwoordelijk is en bij wie je aan moeten kloppen als je op zoek bent naar bepaalde informatie. Vanuit business control ligt de weg open naar andere afdelingen. Een stap naar strategy en M&A is zo te maken. Maar dan moet je zelf wel ontdekken of dat iets voor je is. Dat vraagt om zelfreflectie. Waar ben ik sterk in? Wat geeft mij energie? En waar moet ik nog in groeien?’

Copilot

Asun Caparros: ‘Je moet als financial in staat zijn om data te kunnen vertalen naar een duidelijk verhaal.'

De rol van de businesscontroller en de gehele financiële afdeling is in de loop der jaren veranderd, merkt Caparros op. ‘Automatisering is hierin een belangrijke driver . Steeds meer taken worden geautomatiseerd en rapportages worden kant-en-klaar opgeleverd. Als businesscontroller heb ik daardoor meer tijd om de rol van copilot aan te nemen. Je zit op de stoel naast de business en geeft mede richting aan de te varen koers van organisatie. Voor businesscontrol is het daarom heel belangrijk om te begrijpen wat de business doet, maar net zo belangrijk welke ontwikkelingen er buiten de organisatie zijn. Als die context ontbreekt, is het lastig om de business te adviseren. Je bent als ware een strategische financiële adviseur. In die rol kijk je altijd vooruit, maar moet je ook in staat zijn om historische cijfers in de juiste context te plaatsen. Mijn visie geef ik mede vorm door de kennis van de business, de ontwikkelingen van buitenaf en mijn advies baseer ik op basis data en ervaring.’

Communicatievaardigheden zijn in deze ontwikkeling belangrijker dan ooit voor businesscontrollers. ‘Je moet als financial in staat zijn om data te vertalen naar een duidelijk verhaal. Als je veel data tot je krijgt, moet je snel kunnen bedenken wat die data betekenen voor de toekomst. En dat moet je weer kunnen vertellen aan de business.’

Complete plaatje schetsen

De businesscontroller anno 2024 moet dus in staat zijn om het complete plaatje van de organisatie te schetsen. Wat gebeurt er intern, maar ook wat gebeurt er buiten de organisatie? Hoe beweegt de markt? Wat gebeurt er met de economie? Hoe positioneert de concurrentie zich? Caparros: ‘Die informatie moet je kunnen vatten in cijfers en tegelijkertijd moet je het verhaal achter de cijfers kunnen vertellen.’

Kortom, organisaties verwachten steeds meer van financeprofessionals en hebben daarbij te maken met een flinke personeelsschaarste op de arbeidsmarkt. Het behouden van financials blijft daardoor een uitdaging voor organisaties. Gelukkig zijn er genoeg manieren om hen binnenboord te houden, bijvoorbeeld door genoeg groeimogelijkheden te bieden. Hoe zorg jij dat je je personeel op de financiële afdeling behoudt?

Dit artikel is geschreven in samenwerking met Exact .