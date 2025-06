Gesponsord Hoe je 9% rente voorkomt bij voorlopige aanslag vennootschapsbelasting

Voorlopige cijfers voor de voorlopige aanslag vennootschapsbelasting lijken logisch, maar kunnen duur uitpakken. Blijkt de inschatting te laag? Dan betaalt het bedrijf 9% rente over het verschil. "Fiscale scherpte is geen overbodige luxe", zegt Ognjen Soldat, tax director bij RSM..

Voor veel bedrijven geldt dat de aangifte vennootschapsbelasting niet binnen de eerste helft van het jaar na afloop van het boekjaar is ingediend. Daarom vragen bedrijven via een fiscale intermediair uitstel voor het indienen van deze aangifte en wordt in de tussentijd om een voorlopige aanslag verzocht. Vaak wordt daarbij gewerkt met voorlopige cijfers en een commerciële winstberekening.

"Maar de fiscale winst van een op papier redelijk sluitend verzoek om een voorlopige aanslag kan in de praktijk achteraf te laag ingeschat blijken. Het risico? Belastingrente van op dit moment 9% op jaarbasis over de (meer) verschuldigde belasting", legt Ognjen Soldat, tax director bij RSM . uit. "Deze rente wordt berekend over de periode 1 juli van het jaar volgend op het belastingjaar tot en met de dagtekening van de aanslag plus zes weken betalingstermijn. Wordt de aanslag 2024 bijvoorbeeld op 15 juli 2025 opgelegd, dan wordt belastingrente berekend over de periode 1 juli 2025 tot en met 26 augustus 2025."

Wat maakt het lastig om de voorlopige aanslag in te schatten?

"De basis voor het inschatten van de hoogte van de voorlopige aanslag zijn vaak de (al dan niet voorlopige) commerciële cijfers. Daarbij ligt het risico op de loer dat fiscale correcties onvoldoende worden meegenomen", zegt Soldat. Hieronder somt hij drie veelvoorkomende verschillen op tussen commerciële en fiscale winst die tot afwijkingen kunnen leiden:

1. Renteaftrekbeperkingen

"De fiscale aftrekbaarheid van rente is beperkt tot 20% van het fiscale EBITDA (zogeheten earningsstrippingmaatregel). Daarbij geldt een franchise van € 1 miljoen per belastingplichtige. Netto rentelasten tot dit bedrag zijn aftrekbaar, ook als de EBITDA-ruimte kleiner is, maar let op, er kunnen andere renteaftrekbeperkingen doorheen lopen:

Aftrek van rente bij groepsleningen kan onder omstandigheden worden geweigerd (artikel 10a Wet VPB), bijvoorbeeld bij bepaalde overnamestructuren of herfinancieringen. Hiervoor geldt géén drempelbedrag zoals bij de earningsstrippingmaatregel.

2. Verliesverrekening

Commercieel wordt vaak gerekend met volledige verliesverrekening, maar fiscaal gelden strikte voorwaarden. Denk aan afbakeningen tussen oude en nieuwe verliezen, of het niet kunnen verrekenen van verliezen door bijvoorbeeld een wijziging in het aandeelhouderschap.

3. Afschrijvingsbeperkingen

Voor onroerend goed geldt een bodemwaarde, gebaseerd op de WOZ-waarde. Commercieel wordt doorgaans verder afgeschreven dan fiscaal is toegestaan."

Deze verschillen kunnen er volgens hem toe leiden dat een onderneming te veel of te weinig belasting vooruitbetaalt. "Te veel betalen betekent onnodig minder werkkapitaal beschikbaar en dat zonder rentevergoeding. Te weinig betalen kan dus juist leiden tot forse belastingrente."

Toch belastingrente? Maak bezwaar

Wat als er tóch belastingrente wordt berekend? "Overweeg bij het controleren van voorlopige en definitieve aanslagen om bezwaar te maken tegen de beschikking belastingrente", tipt Soldat. "Hiervoor loopt momenteel een zogenaamde ‘massaal-bezwaar-procedure’. Rechtbank Noord-Nederland heeft eerder geoordeeld dat een belastingrente van 8% op jaarbasis vanaf 2022 onredelijk hoog is. In deze zaak werd de rente verlaagd naar 4% op jaarbasis. De staatssecretaris van Financiën heeft de bezwaren tegen het rentepercentage aangewezen als massaal bezwaar. Dat betekent dat de Belastingdienst één of meer (proef)procedures voert en de uitkomst geldt dan voor alle belastingplichtigen die bezwaar hebben gemaakt. Een tijdig bezwaar zorgt ervoor dat de vennootschap zijn rechten voorbehoudt voor het geval dat de lijn van de rechtbank wordt bevestigd."

Bezwaar maken tegen de belastingrente: zo werkt het

Soldat somt een aantal aandachtspunten op bij bezwaar maken tegen belastingrente. Ook geeft hij handige tips voor de praktijk.

Voorlopige aanslag

"Er kan niet direct bezwaar worden gemaakt tegen de rente. Eerst moet een verzoek om vermindering van de voorlopige aanslag worden ingediend. Tegen een afwijzing daarvan kunt u binnen zes weken bezwaar maken.

Definitieve aanslag

De beschikking belastingrente bij de definitieve aanslag is wel direct voor bezwaar vatbaar. Het bezwaar moet binnen zes weken na dagtekening van de aanslag worden ingediend."

Tips voor de praktijk

"Houd bij het aanvragen van de voorlopige aanslag expliciet rekening met fiscale correcties en beperkingen.

Stel een voorlopige fiscale positie op parallel aan de (voorlopige) commerciële cijfers.

Check bij ontvangst van de (voorlopige of definitieve) aanslag direct of belastingrente in rekening is gebracht en of bezwaar wenselijk is.

Leg beslissingen en onderbouwingen goed vast in het dossier – ook voor eventuele bezwaarprocedures. "

Met 9% belastingrente op jaarbasis is fiscale scherpte geen overbodige luxe. "Wees dus alert en voorkom dure verrassingen achteraf", adviseert Soldat.

Dit artikel is gesponsord door RSM Netherlands.