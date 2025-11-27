Gesponsord De spiegel voor controllers: deze skills heb je nodig

Kunstmatige intelligentie, duurzaamheid, cybersecurity, wet- en regelgeving; het zijn nogal wat onderwerpen. Waar financials vroeger vooral bezig waren met rapportages en compliance, worden ze nu steeds vaker ook betrokken bij strategische besluitvorming en moeten ze zich verdiepen in specialismen. "Zie die ontwikkelingen niet als bedreiging, maar als een kans om waarde toe te voegen."

Aan het woord zijn Alain Mulder, region head Europe bij het Institute of Management Accountants (IMA) en Brigitte de Graaff, chair-elect van IMA’s Global Board. Met hen gaat het over de lancering van het vernieuwde IMA Competency Framework, een strategisch model dat financiële professionals helpt zich klaar te maken voor de toekomst. Welke competenties hebben ze nodig?

IMA introduceerde in 2019 een eerste versie van zijn Competency Framework . Dat bood een blauwdruk voor de kerncompetenties van finance en accounting, en ging vooral over strategie, planning, performance, ethiek en rapportage. “Die basis blijft fier overeind”, duidt De Graaff. “Maar de wereld is in de tussentijd enorm veranderd. Technologie, AI, duurzaamheid en nieuwe risico’s beïnvloeden hoe je die competenties toepast. Om het zo te zeggen: je kunt simpelweg niet meer in je financiële silo blijven zitten.”

De Graaff vervolgt: “De praktijk vraagt om meer. CFO’s geven aan dat ze worstelen met AI, cybersecurity en datakwaliteit. Ook duurzaamheid staat hoog op de agenda. Grote ondernemingen zien CSRD niet als last, maar als kans om hun risicomanagement en businessmodel te versterken. Dat alles vraagt om nieuwe kennis en vaardigheden.”

Brigitte de Graaff: “Je kunt niet meer aankomen bij een CFO met alleen maar cijfers. Je moet een verhaal kunnen vertellen.” (Foto: Pierre-Yves Jortay Photography)

Meer dan alleen technische kennis

Michael DePrisco, president en CEO van IMA, verwoordde het onlangs zo: “De rol van financials verschuift van een traditionele backofficefunctie naar een strategische partner. Waar financials vroeger vooral bezig waren met rapportages, worden ze nu betrokken bij business development en waardecreatie. Dat noemen wij ‘sitting side by side’ met andere leiders.”

Je hoeft geen cybersecurity-expert te worden. Maar je moet wel begrijpen wat de impact is op jouw werk”



Technologie speelt hierin een sleutelrol. Automatisering en AI nemen repetitieve taken over, waardoor ruimte ontstaat voor strategisch werk. Maar die transformatie vraagt meer dan technische kennis. “Je hoeft geen cybersecurity-expert te worden”, begint Mulder. “Maar je moet wel begrijpen wat de impact is op jouw werk. Hoe borg je dat data betrouwbaar is? Hoe beveilig je data? Welke wet- en regelgeving speelt daar? Maar ook: hoe beoordeel je AI-output kritisch? Dat vraagt om een combinatie van hard en soft skills.”

Het T-model

Die combinatie vat Mulder samen in het zogenoemde T-model. “Je hebt brede kennis nodig van business, technologie en regelgeving, maar ook diepe expertise in je vakgebied. Kritisch denken is daarbij cruciaal. Het World Economic Forum noemt dat een van de belangrijkste skills voor nu en de toekomst. Als je AI-resultaten wilt beoordelen, moet je begrijpen waar ze op gebaseerd zijn. Dat kan alleen als je ook de kern van accounting beheerst.”

Als je AI-resultaten wilt beoordelen, moet je begrijpen waar ze op gebaseerd zijn. Dat kan alleen als je ook de kern van accounting beheerst”

Het framework helpt professionals om die balans te vinden. Het is modulair en flexibel, zodat het toepasbaar is voor verschillende rollen. Van financial en business control, tot aan business professionals die tegen finance aanschurken. “We zien steeds meer hybride functies. Data-analisten die met financiële informatie werken, en sustainability managers die budgetten moeten begrijpen. Het framework biedt hun een gemeenschappelijk uitgangspunt.”

Laagdrempelig en modulair leren

De hoeveelheid nieuwe kennis en vaardigheden die vereist is, kan overweldigend lijken. AI, CSRD, ICT, storytelling, leiderschap, enzovoorts. Waar begin je als controller? “Daar horen we veel zorgen over”, vertelt De Graaff. “Maar levenslang leren hoeft niet moeilijk te zijn. Je hoeft niet meteen een jarenlange opleiding te volgen, het kan ook met kleine stappen. Denk aan een webinar, een podcast of een microcredential van vier uur. Het framework helpt je zien waar je staat en waar je kunt ontwikkelen.”

Het framework is voor jou als controller een spiegel: waar zitten hiaten in mijn kennis en ervaring, en waar wil ik groeien? ”



IMA heeft een breed aanbod: van de bekende CMA-certificering tot korte online cursussen zoals ‘AI for the Finance Professional’. “Die cursus legt uit wat large language-models zijn en hoe je ze toepast in je dagelijkse werk”, zegt Mulder. “Geen zweverig toekomstbeeld, maar praktische handvatten.”

Microcredentials winnen terrein. “Je kunt op een zondagmiddag een ‘deep dive’ doen in AI of CSRD”, vult De Graaff aan. “Zo maak je leren behapbaar en toegankelijk. Het framework is voor jou als controller een spiegel: waar zitten hiaten in mijn kennis en ervaring, en waar wil ik groeien? Dat helpt bij je carrièreplanning.”

Alain Mulder: “Levenslang leren hoeft niet moeilijk te zijn. Je hoeft niet meteen een jarenlange opleiding te volgen, het kan ook met kleine stappen.”

Soft skills: van storytelling tot leiderschap

Naast technische kennis benadrukt het framework soft skills. De Graaff: “Je kunt niet meer aankomen bij een CFO met alleen maar cijfers in een spreadsheet. Je moet een verhaal kunnen vertellen. Begin met de conclusie, leg daarna uit hoe je daar komt. Dat noemen wij business ready.”

Storytelling is slechts één aspect. Leiderschap, change management, talent retention; het zijn allemaal onderdelen van het framework. “De traditionele CFO van vijftig jaar geleden is er niet meer. Vandaag moet je teams kunnen bouwen, talent herkennen en motiveren. Dat leer je niet alleen uit een boek, maar ook door ervaring. Daarom biedt IMA ook mogelijkheden voor volunteer leadership bij onze lokale chapters of bij onze global board. Een veilige omgeving om skills te ontwikkelen die je in je organisatie misschien niet kunt oefenen”, aldus Mulder.

De traditionele CFO van vijftig jaar geleden is er niet meer. Vandaag moet je teams kunnen bouwen, talent herkennen en motiveren. Dat leer je niet alleen uit een boek”

Het Competency Framework is niet alleen een tool voor individuen, maar ook voor organisaties. HR-afdelingen gebruiken het om functieprofielen op te stellen en opleidingsplannen te maken. Opleidingsinstituten koppelen hun curricula aan het framework. “We zien zelfs onderzoekers die het gebruiken om hun werk relevant te maken voor bedrijven”, zegt De Graaff. “Het biedt een gemeenschappelijke basis voor alle stakeholders.”

Framework vrij toegankelijk

Voor controllers is het vooral een spiegel. Mulder adviseert: “Kijk naar je organisatie: wat is belangrijk? Bij een overheid ligt de nadruk op verantwoording, in een commerciële organisatie misschien op business partnering. Gebruik het framework om je eigen route te bepalen.” Een belangrijk punt: het framework is vrij toegankelijk. “Je hoeft geen lid te zijn om het te gebruiken”, benadrukt De Graaff. “We zijn een non-profitorganisatie. Het framework is gebaseerd op wereldwijd onderzoek onder CFO’s en leden. Het is geen marketingtool, maar een op wetenschap gebaseerd model van wat het vak nu en in de toekomst vraagt.”

Kans om waarde toe te voegen

De hoofdboodschap van Mulder en De Graaff: de financiële professional van morgen begint vandaag. De Graaff: “Wacht niet tot AI, CSRD, cybersecurity of een ander onderwerp je overvalt. Gebruik het Competency Framework om te zien waar je staat, waar je heen wilt en hoe je daar komt.” Mulder: “Het vak wordt breder, en tegelijkertijd moet je over meer onderwerpen op zijn minst een beeld vormen. Maar dat alles hoeft geen bedreiging te zijn. Zie het als een kans om waarde toe te voegen aan je organisatie, je finance-afdeling én aan je eigen carrière.”

