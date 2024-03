Gesponsord 'Een tijdelijke leaseauto hoeft geen hoge kostenpost te zijn'

Een leaseauto aanbieden aan medewerkers met een tijdelijk contract is voor organisaties vaak een flinke financiële investering. Scherpe tarieven krijg je normaliter alleen bij meerjarige leasecontracten. Riemersma Leasing biedt met ON-OFF Lease de oplossing. "Met onze oplossing sluit je een standaard leasecontract af, met de mogelijkheid deze na twaalf maanden kosteloos op te zeggen. De opzegtermijn is slechts dertig dagen", legt Joost van Opstal, sales manager current business, uit.

ON-OFF Lease is ontstaan door een samenwerking van Riemersma Leasing met een klant. Hij stond voor een uitdaging. Van Opstal: ‘Die klant nam veel medewerkers aan, veelal junioren en medioren die aan het begin van hun carrière stonden. Hij zei: ‘Als ik tien mensen aanneem, blijven er na een jaar zeven over. Van één nemen wij afscheid en twee nemen zelf afscheid.’ Hij wilde hen wel een leaseauto aanbieden, omdat ze mobiel moeten zijn. Veel bedrijven kiezen in zo’n situatie vaak voor een shortlease-oplossing of huurauto’s, maar dit is vaak een dure oplossing. De klant heeft Riemersma uitgedaagd om na te denken over een oplossing waarmee wij zijn pijnpunten wegnamen. Te weten: wel flexibel, geen hoge kosten, all-season banden, de mogelijkheid tot het beletteren van de auto en het monteren van een trekhaak. Wij zijn vervolgens gaan nadenken hoe wij hen daarbij konden helpen.’

Scherp tarief

Uit gesprekken bleek dat meerdere klanten dezelfde uitdagingen hadden in hun organisatie. Van Opstal: ‘Wij hebben onderzocht of we een flexibel leasecontract konden aanbieden mét het scherpe tarief dat klanten kennen van een langdurig leasecontract. Zo is het ON-OFF leaseconcept ontstaan. Na vijf maanden is deze leaseoplossing voordeliger dan shortlease. Wij bieden auto’s aan uit het B- en het C-segment en ze worden zakelijk uitgevoerd met bluetooth, airco, cruise control en all-season banden, goedgekeurd voor Duitsland en Oostenrijk. De auto’s mogen volledig worden beletterd.’

Organisaties sluiten met deze oplossing dus een standaard leasecontract af, met de mogelijkheid deze na twaalf maanden kosteloos op te zeggen. Echter, besluit een organisatie het contract na nul tot zes maanden op te zeggen, dan geldt een afkoopsom van twee maandtermijnen. Zeg je het contract op tussen zeven en twaalf maanden, dan betaal je één betaaltermijn om het contract af te kopen. Van Opstal: ‘Ondanks deze ‘boete’ is een ON-OFF Lease-contract na vijf maanden nog altijd voordeliger dan shortlease. Wij rekenen met een standaard kilometrage van dertigduizend kilometer per jaar. Als een medewerker meer kilometers rijdt, wordt hiervoor een vaste meerkilometerprijs gerekend. Al met al levert dit de financieel directeur veel voordelen op in vergelijking met andere flexibele oplossingen, zoals shortlease, een huurauto of een langdurig leasecontract. Een tijdelijke leaseauto voor medewerkers is hiermee zeer aantrekkelijk en vormt geen hoge kostenpost.’

Golden Circle

De Golden Circle van Simon Sinek vormt de leidraad van de werkwijze bij Riemersma Leasing. Het model van de managementgoeroe brengt in kaart met wat, hoe en waarom een organisatie of product zich onderscheidt van anderen. De waarom-vraag is het kloppende hart van de Golden Circle. Het is dé drijfveer van de organisatie. Van Opstal legt uit hoe de organisatie hier handen en voeten aan geeft. ‘Het maakt ons eigenlijk niet eens zoveel uit hoeveel auto’s een klant afneemt bij ons. Dat vinden wij minder relevant. Voor ons is de interessantste vraag: waarom kunnen wij een organisatie helpen met mobiliteit? Door een gesprek met een klant op deze manier in te steken, krijg je andere en veel inhoudelijkere gesprekken. Waar zit de uitdaging van de klant? Waar wil de klant heen? Waarom wil de klant daar heen? Hoe kunnen wij hen daarmee helpen? Door een antwoord te krijgen op deze vragen, kunnen wij op zoek gaan naar dé beste oplossing voor onze klant.’

Maatwerk

Riemersma begint elke keer met een blanco vel, zo ontstaat echt maatwerk. Van Opstal: ‘Bij ons is alles mogelijk. Niets zit in steen gebeiteld. Wij luisteren naar de klant. Waar zit hij of zij mee en waar liggen de pijnpunten? Met dat als uitgangspunt zoeken wij naar een oplossing. Zo kwam een aantal jaar geleden een klant bij ons met de vraag om dertig auto’s af te nemen. Door de waarom-vraag te stellen, kwamen wij erachter waar het pijnpunt zat en waar zijn ambitie lag. Wij hebben vervolgens een geheel nieuw concept voor hen ontwikkeld, dat veel beter paste bij de uitdaging van de organisatie. Het aantrekken en behouden van personeel. Ze trokken veel nieuwe medewerkers aan en het verloop werd ook veel minder. Uiteindelijk heeft de klant geen 30 auto’s afgenomen, maar 85. Een win-winsituatie. Wij gaan op deze manier echt een partnership aan met onze klanten.’

