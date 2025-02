Gesponsord Verplichte ESG-rapportages: CFO moet snel strategie ontwikkelen

CFO's zien in verplichte rapportages over ESG-prestaties hun grootste uitdaging voor de komende jaren. Desondanks zijn er op veel plekken nog amper voorbereidingen getroffen. Dit artikel beschrijft de eerste drie stappen voor een succesvolle ESG-strategie.

Toenemende regeldruk en een krappe arbeidsmarkt zorgen op Finance-afdelingen voor hoofdbrekens, zo blijkt uit recent onderzoek van BARC. Daarin spreken CFO’s zich uit over hun agenda voor 2025. Een ander punt van zorg zijn de almaar stijgende kosten: voor grondstoffen, energie en arbeid, maar ook voor noodzakelijke investeringen in de digitale transformatie. En toch noemen CFO’s als grootste toekomstige uitdaging het rapporteren over ESG-prestaties van de onderneming.

Wettelijke verplichting

Verslagleggen over de impact van bedrijfsactiviteiten op de leefomgeving (Environment), de maatschappij (Social) en over de bestuurlijke organisatie (Governance) wordt voor Europese bedrijven een wettelijke vereiste. De CSRD-richtlijn (Corporate Sustainability Reporting Directive) schrijft voor dat grote beursgenoteerde bedrijven daarover al over boekjaar 2024 moeten rapporteren. Voor beursgenoteerde mkb-bedrijven geldt de CSRD vanaf 1 januari 2026.

De ESG-rapportage wordt onderdeel van het jaarverslag en behoeft goedkeuring van de accountant. De kwaliteit die gevraagd is voor alle financiële cijfers is daarom ook vereist voor de niet-financiële cijfers.

Administratieve last

“De rapportage beperkt zich niet alleen tot de actuele situatie”, vult Maarten de Ru aan, Director Partners & Alliances bij ISPnext . “Je moet ook aangeven welke maatregelen je gaat treffen om de situatie te verbeteren. Je kunt dus niet volstaan met het in kaart brengen van bijvoorbeeld je huidige ecologische footprint, maar moet ook aangeven hoe je die gaat verminderen.”

Daarbij komt de gehele keten in beeld. “Grote bedrijven zullen van hun leveranciers vragen hoe het in hun deel van de keten zit met CO2-uitstoot, energieverbruik en afvalverwerking, enzovoorts. En zij gaan het weer van hun toeleveranciers vragen. Ook kleine bedrijven krijgen hier dus mee te maken. Die vragenlijsten gaan een enorme administratieve last met zich meebrengen”, voorziet hij.

Drie eerste stappen

“Begin bij de basis”, is zijn advies aan CFO’s. “Zorg dat je leveranciersmanagement en -data op orde zijn.” Dat vereist allereerst dat bekend is met welke leveranciers allemaal wordt gewerkt. “Dat klinkt basaal, maar geloof me, dat is niet binnen elke organisatie met één druk op de knop duidelijk.”

Vervolgens begint een goede strategie voor ESG-rapportages met drie stappen:

1 Segmenteer leveranciers Deel leveranciers in op bijvoorbeeld hun invloed op kosten, ESG-doelen en leverantiezekerheid en bepaal vervolgens wat je van welke partijen moet weten. “Over de juiste gegevens beschikken, is een noodzakelijk fundament.” 2 Eén database Om data goed te kunnen managen is één leveranciersdatabase noodzakelijk, waarin gegevens consistent worden vastgelegd en van waaruit ze eenvoudig zijn te ontsluiten. “Data bijhouden in verschillende applicaties, bijvoorbeeld Excel-spreadsheets, wordt echt onwerkbaar.” 3 Hergebruik data Speciaal met het oog op ESG-rapportages heeft het BSM-platform van ISPnext een koppeling met IntegrityNext. In dit wereldwijde netwerk zijn data beschikbaar van meer dan twee miljoen leveranciers op veertig verschillende ESG-criteria. “Die gegevens hoef je dus niet meer uit te vragen”, concludeert De Ru. “En voor leveranciers waarvan de data niet bekend zijn, kun je gebruik maken van de ESG-vraagstelling die IntegrityNext hanteert.”

Goede voorbereiding brengt voordelen

Samengevat is de boodschap: wees voorbereid op ESG-rapportages en zorg voor een goede digitale standaard, een platform dat data efficiënt kan ontsluiten. “Als CFO moet je uiteindelijk compliant zijn. Je hebt een probleem als je geen goedkeuring van de accountant krijgt. Bovendien wil je de efficiency bij het verzamelen van de data en vervolgens de rapportages erover verbeteren en borgen naar de toekomst. Je wilt daar niet telkens externe accountants of consultants voor inhuren, want dat kost op den duur een vermogen.”

Tijdige en correcte ESG-rapportages moeten niet alleen worden gezien als een verplichting, vindt De Ru. “Het is letterlijk van levensbelang. Bij publieke tenders krijgen de ESG-prestaties steeds meer gewicht. Beleggers en investeerders kijken er eveneens met aandacht naar. Het heeft impact op het aantrekken van kapitaal en daarmee op je bedrijfscontinuïteit. Bovendien vormt een goede rapportage het startpunt voor het verbeteren van zaken. Dat is niet alleen nodig voor de leefomgeving maar ook voor de reputatie van je organisatie. Daar wordt je bij het aantrekken van talent weer mee geconfronteerd. Het zijn voldoende argumenten om dit op orde te hebben.”

