Stappenplan ISPnext: efficiënter leveranciersdata opvragen en vastleggen

Binnen organisaties ontstaat steeds meer behoefte aan transparantie over de supply chain. Is het niet vanuit intrinsieke motivatie dan toch zeker daartoe aangezet door toezichthouders en overheden. Maar welke data heb je allemaal nodig van je leveranciers en hoe breng je die informatie overzichtelijk bij elkaar? ISPnext heeft een stappenplan opgesteld.

“Met name de almaar toenemende wetgeving, zowel nationaal als internationaal, voedt een urgente behoefte aan beschikbaarheid en goed beheer van actuele leveranciersdata”, zegt Maarten de Ru, director Partners & Alliances bij ISPnext , ontwikkelaar van software voor Business Spend Management. De Ru doelt op wetgeving rond privacy (AVG), cyber- en dataveiligheid (NIS2 en DORA) en duurzaam ondernemen (CSRD, CSDDD en EUDR). “Deze regels worden steeds omvangrijker en gaan voor steeds meer bedrijven gelden.”

Intrinsieke motivatie

De behoefte aan data groeit binnen ondernemingen en publieke instellingen mede vanuit een intrinsieke motivatie. “Vanuit het besef dat leveranciers direct impact hebben op je producten en dienstverlening. Je wilt de garantie hebben dat de volledige keten past binnen de eisen die je stelt aan duurzaamheid en arbeidsomstandigheden. Je wilt weten met wie je nu eigenlijk zaken doet en ook de risico’s voor toekomstige leveranties in kaart hebben, zodat je wendbaar bent als omstandigheden veranderen.”

Problemen

De Ru constateert dat op veel plaatsen leveranciersdata nu niet op orde zijn. “Het is vaak onduidelijk welke data geïnventariseerd moeten worden en waar die vandaan moeten komen. Een volgende uitdaging is om de opgeslagen data te ontsluiten om aan rapportageverplichtingen te voldoen. In de praktijk wordt veel achteraf gerepareerd. Dat is arbeidsintensief, kostbaar en dus frustrerend. Terwijl je veel kunt automatiseren.”

Stappenplan

Om organisaties op weg te helpen bij het opvragen, vastleggen en ontsluiten van leveranciersdata heeft ISPnext een stappenplan opgesteld. Dirk Jan Leppers, pre sales consultant bij ISPnext, licht de stappen toe.

1 Visie en strategie Definieer allereerst de doelen. Welke wetgeving is voor mij van toepassing? In welke risico-omgeving opereer ik? En welke leveranciersdata heb ik daar dan voor nodig? Kortom: breng het landschap ik kaart. 2 Aparte verantwoordelijkheid Data zijn vaak versnipperd in de organisatie aanwezig: een stukje bij Legal, een deel bij Finance, bij Supply Chain, enzovoort. Maak één persoon (of meerdere) volledig verantwoordelijk voor leveranciersdata en zorg dat er per leverancier een helder beeld is van de gewenste situatie. 3 Eén database Zorg dat je de juiste tools tot je beschikking hebt. Gebruik één bron voor het managen van leveranciersdata. Het is te omvangrijk en complex om in Excel bij te houden, laat staan op papier. En een traditioneel ERP-systeem is vaak niet geschikt voor alle functies en eisen. 4 Segmenteer leveranciers De impact van een facilitair dienstverlener is anders dan die van een leverancier van grondstoffen. Deel leveranciers in op aspecten als bijvoorbeeld invloed op de kosten, compliance, leverantiezekerheid en bepaal vervolgens wat je van welke partijen moet weten. 5 Momentum: onboarden Wanneer een nieuwe leverancier zich aandient, is dat hét moment om noodzakelijke informatie op te vragen, over bijvoorbeeld certificeringen. Maak gebruik van dit momentum. De leverancier wil dan graag meewerken, want hij heeft daar belang bij. Eenmaal in de operatie is dit een stuk lastiger. 6 Gebruik bestaande platforms Val leveranciers niet onnodig lastig door alles bij ze op te vragen. Veel informatie is beschikbaar op platforms. Denk aan de KvK, maar ook aan partijen als IntegrityNext, GraydonCreditsafe, Hellios, Dun & Bradstreet.

Leppers benadrukt dat een BSM-platform als dat van ISPnext koppelingen heeft met dergelijke derde partijen. “Dat uitwisselen van bestaande data noemen we silo’s ontsluiten.”

Leveranciersdata als USP

“Neem het onderwerp leveranciersdata serieus”, wil de Ru afsluitend nog maar eens benadrukken. “Je kunt dit er niet even in Excel of iets dergelijks bij doen. Het beheersen van de supply chain kan slimmer en efficiënter, het valt echt te automatiseren.” Hij ziet een audit-uitvraag nog vaak ontaarden in een zeer arbeidsintensief project. “Accountants worden speciaal ingehuurd om alle data te verzamelen en rapporten correct in te vullen. Een dure grap, zeker omdat het regelmatig moet worden herhaald.”

Het wordt steeds belangrijker om grip op je data te hebben”

Volgens hem zijn goede leveranciersdata op termijn een echte USP. “Het wordt steeds belangrijker om grip op je data te hebben. Niet alleen toezichthouders maar ook opdrachtgevers verlangen dat je verantwoording kunt afleggen over de gehele keten. De beschikking hebben over en het eenvoudig kunnen ontsluiten van data is cruciaal.”

