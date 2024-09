Gesponsord Stijgende adviesrol financieel professionals bij bankvrije financiering als factoring

Delen

Uit de CBS Financieringsmonitor 2023 blijkt dat het mkb naast banken steeds vaker vertrouwt op accountants en financieel adviseurs voor financieringsadvies. Ook kiezen bedrijven vaker voor bankvrije financiering. Voor financieel professionals is het dan ook belangrijk om, naast te controleren, actief te adviseren. Rutger van der Starre, COO van Svea Finans, en Arnold Nonnekes, partnermanager, lichten toe: "Als sparringpartner ondersteun je het mkb bij financiële besluitvorming en groei. Bij liquiditeitsproblemen kan factoring een oplossing zijn om de cashflow te versnellen."

Bankvrij financieren wint snel aan populariteit. Volgens Stichting MKB Financiering is in 2023 36% van de mkb financieringen tot €1 miljoen non-bancair verstrekt. Factoring groeide zelfs met 29%. Maar door dit alsmaar groter wordende financieringslandschap, weet het mkb soms niet meer waar ze aan moet kloppen. Nonnekes: “Steeds vaker wendt het mkb zich tot jou als financieel professional voor advies. Met deze adviesrol kun jij je onderscheiden. Door toenemende automatisering en AI kunnen ondernemers hun administratie namelijk steeds makkelijker zelf bijhouden.” Ook strengere wetgeving vereist dat je klanten begeleidt bij financiële keuzes. Nonnekes vervolgt: “Zo heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) de kwaliteitscontrole door accountants aangescherpt. Je bent daardoor verplicht om verbeteringen en aanbevelingen te geven voor risicomanagement.”

Factoring als cashflowversneller

“Doe daar je voordeel mee”, zegt Van der Starre. “Want als financieel professional weet je feilloos hoe bedrijven er cijfermatig voorstaan. Je bent een van de eersten die het kan constateren als de crediteuren- en debiteurenpost hoog is. En er een probleem is met werkkapitaal en liquiditeit. In die situatie kun je een werkkapitaalfinanciering zoals factoring adviseren om de cashflow te versnellen. Daarmee verkoop je je facturen als mkb’er aan Svea en krijg je ze direct betaald. Zo hebben ondernemers morgen al een positieve cashflow om door te groeien.”

Financiering zonder schulden

Maar waarom kiest het mkb steeds meer voor bankvrije financiering als factoring? En wat maakt het zo geschikt om te adviseren? Van der Starre: “Bij traditionele financiering kijken toezichthouders of bedrijven niet te veel schulden krijgen. Maar een bankvrije financiering als factoring creëert überhaupt géén schuld. Want je ontvangt geen extra geld, maar krijgt direct toegang tot je eigen geld uit facturen.” Nonnekes vult aan: “Je kunt ons daarom ook wel handelshuis voor facturen noemen. Waarbij we ook het debiteurenbeheer en kredietrisico overnemen als betaling uitblijft.”

Off-balance voordelen

Doordat factoring schuldvrij is, verschijnt deze financiering ook niet op de balans. Volgens Nonnekes maakt dat het een off-balance financiering met meerdere voordelen. “Wat je aan een factoringbedrijf verkoopt, gaat van de balans af. Dit heeft uiteindelijk een positieve impact op financiële ratio’s, zoals de solvabiliteit en liquiditeit. Dit kan ook zorgen voor eenvoudigere toegang tot financiering en lagere rentes bij kredietverstrekkers. En een goede balans leidt weer tot een tevreden klant.”

Stapelfinanciering maakt optelsom groter

“Door de opkomst van bankvrije financiering wordt bovendien de optelsom groter,” vervolgt Nonnekes. “Dit komt omdat ondernemers nu meerdere financieringsvormen kunnen combineren - ook wel stapelfinanciering. En non-bancaire financiers werken minder met zekerheden, zoals vastgoed of machines als onderpand.” Factoraars kijken volgens Nonnekes bijvoorbeeld vooral naar de kredietwaardigheid van de debiteur. “We hebben wel voorwaarden, maar die zijn gering. Zo past factoring al bij nieuwe zakelijke facturen, na afgeronde prestaties op kredietwaardige debiteuren. En is de situatie net anders? Dan zoeken we naar mogelijkheden.” En daar krijg je voor een prijs vanaf 2% per factuur veel voor terug. Van der Starre: “Met factoring kun je meer, flexibeler en sneller financieren. Zo mag je de facturen van alle klanten factoren. Maar je krijgt de keuze om dit zelf per debiteur te bepalen. Zo behouden ondernemers met deze factuur financiering de vrijheid.”

Onafhankelijke adviesrol

Heeft een mkb’er interesse in bankvrije financiering als factoring? Dan kun jij hem dus helpen met advies. Ook tijdens het aanvraagproces. Nonnekes: “De financier probeert namelijk iets te verkopen. Maar jij bent onafhankelijk. Zo geef je jouw klant betrouwbare ondersteuning bij belangrijke keuzes. En ben jij vanaf nu niet alleen aan het controleren, maar ook een adviserende vertrouwenspersoon die zijn bedrijf helpt te ontwikkelen.”

Dit artikel is gesponsord door Svea Finans .