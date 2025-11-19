Verdien je genoeg, of te weinig? Zoveel krijg je als business controller in 2026

Het loon van een business controller blijft in 2026 vrijwel gelijk aan dat van dit jaar. Een medior kan rekenen op een gemiddeld netto maandsalaris van € 4.538,90.

Hoewel de salarissen gemiddeld niet stijgen, zijn bedrijven wel sneller bereid te investeren in specifieke vaardigheden. Binnen controlling is er meer vraag naar controllers die gespecialiseerd zijn in digitalisering, compliance en datagestuurde besluitvorming. Dat blijkt uit de nieuwe Salarisgids van wervingsbureau Robert Half. Een medior business controller verdient in 2026 gemiddeld € 85.541 bruto per jaar. In de infographic hieronder zie je het onderscheid tussen 3 groepen op basis van kennis en ervaring: Het maandsalaris bereken je door het jaarsalaris te delen door 12,69. Een medior business controller komt daarmee uit op een bruto maandsalaris van € 6.740,82. Volgens de huidige fiscale plannen, die nog niet definitief zijn, resulteert dit in een nettoloon van € 4.538,90. Indicatie, geen exacte richtlijn De Salarisgids 2026 baseert zich op het gemiddelde loon: sommige werkgevers betalen minder, anderen juist meer. De gids is bedoeld als indicatie voor salarisonderhandelingen over wat je ongeveer kunt vragen, niet als exacte richtlijn voor je salaris.

