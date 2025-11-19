Verdien je genoeg, of te weinig? Zoveel krijg je als business controller in 2026

Verdien je genoeg, of te weinig? Zoveel krijg je als business controller in 2026

Het loon van een business controller blijft in 2026 vrijwel gelijk aan dat van dit jaar. Een medior kan rekenen op een gemiddeld netto maandsalaris van € 4.538,90.

Hoewel de salarissen gemiddeld niet stijgen, zijn bedrijven wel sneller bereid te investeren in specifieke vaardigheden. Binnen controlling is er meer vraag naar controllers die gespecialiseerd zijn in digitalisering, compliance en datagestuurde besluitvorming.

Dat blijkt uit de nieuwe Salarisgids van wervingsbureau Robert Half. Een medior business controller verdient in 2026 gemiddeld € 85.541 bruto per jaar. In de infographic hieronder zie je het onderscheid tussen 3 groepen op basis van kennis en ervaring:

Indicatie, geen exacte richtlijn

De Salarisgids 2026 baseert zich op het gemiddelde loon: sommige werkgevers betalen minder, anderen juist meer. De gids is bedoeld als indicatie voor salarisonderhandelingen over wat je ongeveer kunt vragen, niet als exacte richtlijn voor je salaris.

Henk-Jan Buist

Henk-Jan Buist

redacteur Finance

Henk-Jan Buist is redacteur bij CM. Hij werkt sinds 2020 bij VMN Media als financieel journalist. Hij is daarnaast gespecialiseerd in technologie en houdt zich graag bezig met ontwikkelingen op het gebied van fintech en wat AI betekent voor financials. Ook schrijft hij regelmatig tutorials over Excel en Power Query. Voordat hij bij cm: aan de slag ging, werkte Henk-Jan als journalist bij onder meer technologiesites Computerworld, Webwereld en CIO.nl.

