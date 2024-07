Controller gezocht: tip cm: voor onze nieuwe rubriek

Ben jij of ken jij een controller met passie voor het vak? Cm: zoekt kandidaten voor een nieuwe rubriek waarin we even bijpraten met controllers over het vakgebied, de dagelijkse werkzaamheden en de toekomst van finance.

Cm: zet controllers graag in het spotlight en vertelt regelmatig praktijkverhalen van controllers. Zo spreken we regelmatig financials uit diverse kanten van de business over de zaken waar ze tegenaan lopen, lichten we dagelijkse uitdagingen in artikelen toe en hebben we de rubriek Young Professionals , waar we aanstormend talent interviewen over het vak en hun drijfveren. Deze inspirerende praktijkverhalen zorgen ervoor dat we van elkaar leren.

We zijn ook nieuwsgierig naar de zaken waar elke controller dagelijks mee te maken krijgen. Daarom komt een versie van de rubriek Oog in oog terug, die je misschien nog kent van vroegere edities van cm:. Hierin bevragen we controllers over hun werk met vragen als: Waar ben je trots op? Waar lig je wakker van? Wat vind je het leukst aan je werk?

Wil je meedoen of ken je iemand die over het werk kan vertellen, mail dan naar de redactie op cmweb@vmnmedia.nl . De redactie selecteert iedere maand één persoon voor het interview voor de rubriek. Voor plaatsing van het uiteindelijke artikel hebben we verder alleen nog een foto van de kandidaat nodig.