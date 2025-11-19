Financial controller in trek bij werkgevers, maar wat levert dat aan salaris op in 2026?

Financial controller in trek bij werkgevers, maar wat levert dat aan salaris op in 2026?

Financial controllers zijn populair bij werkgevers en staan binnen vaste finance-functies op plek 2 van de meest gevraagde rollen. Wat verdienen ze in 2026?

Volgens de nieuwe Salarisgids van wervingsbureau Robert Half ligt het gemiddelde bruto jaarsalaris van een medior financial controller in 2026 op € 82.125. De infographic hieronder laat het onderscheid zien tussen 3 groepen op basis van kennis en ervaring:

Indicatie, geen richtlijn

De Salarisgids 2026 baseert zich op het gemiddelde loon: sommige werkgevers betalen minder, anderen juist meer. De gids is bedoeld als indicatie voor salarisonderhandelingen over wat je ongeveer kunt vragen, en niet als exacte handleiding voor wat je zou moeten verdienen.

Henk-Jan Buist

Henk-Jan Buist

redacteur Finance

Henk-Jan Buist is redacteur bij CM. Hij werkt sinds 2020 bij VMN Media als financieel journalist. Hij is daarnaast gespecialiseerd in technologie en houdt zich graag bezig met ontwikkelingen op het gebied van fintech en wat AI betekent voor financials. Ook schrijft hij regelmatig tutorials over Excel en Power Query. Voordat hij bij cm: aan de slag ging, werkte Henk-Jan als journalist bij onder meer technologiesites Computerworld, Webwereld en CIO.nl.

