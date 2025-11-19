Financial controller in trek bij werkgevers, maar wat levert dat aan salaris op in 2026?

Volgens de nieuwe Salarisgids van wervingsbureau Robert Half ligt het gemiddelde bruto jaarsalaris van een medior financial controller in 2026 op € 82.125. De infographic hieronder laat het onderscheid zien tussen 3 groepen op basis van kennis en ervaring:
Indicatie, geen richtlijn
De Salarisgids 2026 baseert zich op het gemiddelde loon: sommige werkgevers betalen minder, anderen juist meer. De gids is bedoeld als indicatie voor salarisonderhandelingen over wat je ongeveer kunt vragen, en niet als exacte handleiding voor wat je zou moeten verdienen.