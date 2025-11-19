Financial controller in trek bij werkgevers, maar wat levert dat aan salaris op in 2026?

Delen

Financial controllers zijn populair bij werkgevers en staan binnen vaste finance-functies op plek 2 van de meest gevraagde rollen. Wat verdienen ze in 2026?

Volgens de nieuwe Salarisgids van wervingsbureau Robert Half ligt het gemiddelde bruto jaarsalaris van een medior financial controller in 2026 op € 82.125. De infographic hieronder laat het onderscheid zien tussen 3 groepen op basis van kennis en ervaring: Het maandsalaris bereken je door het jaarsalaris te delen door 12,69. Een medior financial controller komt daarmee uit op een bruto maandsalaris van € 6.471,64. Volgens de huidige fiscale plannen (die nog niet definitief zijn) betekent dit een nettoloon van € 4.411,38. Indicatie, geen richtlijn De Salarisgids 2026 baseert zich op het gemiddelde loon: sommige werkgevers betalen minder, anderen juist meer. De gids is bedoeld als indicatie voor salarisonderhandelingen over wat je ongeveer kunt vragen, en niet als exacte handleiding voor wat je zou moeten verdienen.

Lees meer over