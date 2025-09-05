Windhandel: vijf eeuwen speculatie en beursgekte

Om je weekend goed te beginnen deelt de redactie van CM elke vrijdag de beste content die je aanzet tot nieuwe perspectieven en frisse benaderingen.

Deze week heeft de redactie van CM weer een leestip. Het boek windhandel van econoom Maarten Biermans. Het biedt een levendig overzicht van vijf eeuwen aan koersgekte op internationale beurzen. Biermans brengt in het boek ooggetuigenverslagen van vijf generaties bij elkaar die speculeren over winst. De scheidslijn tussen winst en verlies op de beurzen blijkt telkens weer flinterdun, met veel welvaart én verwoeste levens tot gevolg.

Zodra er geruchten gaan over torenhogen winsten die behaald kunnen worden met de handel in het een of het ander, duurt het vaak niet lang of er klinkt ineens een harde klap. In de geschiedenis is dit onder andere voorgekomen in 1637, in 1720 en in 1869. De mensen die alles hadden en slapend rijk werden, raakten in korte tijd alles kwijt.

De klap die op zwarte donderdag 1929 in New York viel, was zo hard, dat de hele wereldeconomie voor jaren in een diepe crisis belandde.

Maarten Biermans studeerde Economie en Wijsbegeerte. Hij promoveerde op een proefschrift over ethiek en de markt. Begin 2024 publiceerde hij samen met Barbara Baarsma Duurzame financiering , over de manier waarop de financiële sector vergroening van de economie kan sturen.

Bestel het boek hier.