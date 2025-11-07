De Geldpers: financiële scherpte voor controllers met visie

Om het weekend goed te beginnen deelt de redactie van CM elke vrijdag inspirerende content die aanzet tot nieuwe perspectieven en frisse benaderingen. Deze week een tip voor de strategisch en financieel geïnteresseerde: De Geldpers van Thom Derks.

Als controller is het essentieel om niet alleen de cijfers te beheersen, maar ook de context waarin ze ontstaan. Denk aan renteontwikkelingen, geopolitieke spanningen, grondstoffenprijzen en bewegingen op de aandelen- en cryptomarkt. De Geldpers helpt je deze bredere financiële wereld te begrijpen. Helder uitgelegd, zonder jargon, in een wekelijkse nieuwsbrief.

Wat kun je verwachten?

Thom Derks schrijft op zijn Substack De Geldpers alsof hij je persoonlijk meeneemt door de financiële actualiteit mét scherpte. Zijn stukken bewegen zich tussen bitcoin en centrale banken, van goud tot geopolitiek. Wat de journalist biedt is geen droge analyse, maar een verhalende blik op de krachten die financiële markten vormgeven.

Controllers en financieel professionals vinden in zijn nieuwsbrief een toegankelijke manier om macro-economische signalen te duiden. Of het nu gaat om renteverwachtingen van de Fed, de impact van verkiezingen op de beurs, of de rol van crypto in het bredere financiële landschap.

Nieuwsbrief 3 november: dit staat erin

In deze editie onderzoekt Thom waarom bitcoin het momenteel moeilijk heeft, terwijl de Amerikaanse aandelenmarkt opvallend veerkrachtig blijft. Hij duikt in de onderliggende oorzaken van de koersdaling van bitcoin en legt uit welke macro-economische factoren — zoals renteverwachtingen en centrale bankbeleid — hierbij een rol spelen.

Tegelijkertijd wijst hij op de kracht van Wall Street, waar grote techbedrijven en indexen zoals de S&P 500 zich goed houden, ondanks geopolitieke spanningen en rente-onzekerheid. Thom beschrijft hoe beleggers zich kunnen positioneren in deze turbulente tijden en welke signalen hij zelf in de markt ziet.

Controllers zijn steeds vaker sparringpartners van het management. Dat vraagt om meer dan alleen technische kennis — het vraagt om financiële scherpte, contextbegrip en visie.

Kortom, voordat je het weekend induikt: neem een moment om De Geldpers te bekijken. Gratis, verhelderend en precies wat je nodig hebt om met een frisse blik naar financiële prestaties te kijken.

Substack: thomderks.substack.com