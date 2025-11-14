Boekentip: het verborgen machtsspel achter ons geld

In zijn nieuwste boek Geld genoeg, maar niet voor jou kaart onderzoeksjournalist Thomas Bollen (Follow the Money) een fundamentele kwestie aan: waarom is er in onze economie wel altijd geld voor investeerders en overnames, maar niet voor publieke voorzieningen, betaalbare woningen of klimaatprojecten?

Hoe het financiële systeem de ongelijkheid voedt

Bollen beschrijft hoe geld in overvloed aanwezig is, maar ongelijk verdeeld wordt door een systeem dat vooral vermogenden en kapitaalmarkten bevoordeelt. Terwijl gewone mensen steeds meer moeite hebben om rond te komen, stijgen huizenprijzen, aandelen en winstuitkeringen gestaag. Dit is geen toeval, maar het resultaat van beleid, belangen en een financieel systeem dat de macht structureel naar de boven trekt.

Dit is geen droog economisch handboek, maar een scherp en toegankelijk portret van hoe geld door onze samenleving stroomt en hoe het onzichtbare spel achter de schermen bepaalt wie wint en wie verliest. Bollen neemt de lezer mee langs goudkluizen, banktorens, cryptobedrijven en techmiljardairs die steeds meer invloed uitoefenen op het financiële systeem.

Waarom moet je dit lezen?

Voor financials, controllers en CFO’s biedt dit boek waardevolle reflectie. Het laat zien dat geldstromen niet alleen cijfers zijn, maar ook keuzes weerspiegelen: over duurzaamheid, gelijkheid en de maatschappelijke rol van ondernemingen. Bollen daagt de lezer uit verder te kijken dan de spreadsheet. Wie bepaalt eigenlijk hoe geld wordt ingezet, en met welk doel?

Het boek nodigt uit tot nadenken over de toekomst van finance. In een tijd waarin duurzaamheid, digitalisering en maatschappelijke impact centraal staan, confronteert Geld genoeg, maar niet voor jou je met de vraag: hoe kun jij als financieel professional bijdragen aan een eerlijkere verdeling van middelen en transparanter gebruik van kapitaal?

