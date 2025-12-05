Lezing: Nederland als financieel centrum - programma met Arnoud Boot en DNB

Nederland staat wereldwijd bekend als een belangrijk financieel knooppunt. Internationale bedrijven en financiële instellingen gebruiken ons land als toegangspoort voor kapitaalstromen en transacties, terwijl Nederlandse banken een centrale rol vervullen in het mondiale geldverkeer. Maar wat betekent deze positie concreet voor onze economie en welke risico’s gaan ermee gepaard?

Wat kun je verwachten?

Hoogleraar Arnoud Boot, samen met Arjen Berkenbos en Melle Bijlsma van de divisie Statistiek van De Nederlandsche Bank, neemt het publiek mee in de cijfers en structuren achter Nederland als financieel centrum. Berkenbos en Bijlsma tonen hoe ons land verweven is met andere economieën en welke factoren deze centrale positie verklaren: de historische ontwikkeling van financiële markten, internationale regelgeving en de concentratie van financiële dienstverleners.

Boot analyseert vervolgens de impact van deze positie. Een centrale rol biedt duidelijke voordelen: zij versterkt de aantrekkelijkheid van Nederland voor investeringen, ondersteunt economische groei en geeft invloed in internationale financiële besluitvorming. Tegelijkertijd brengt zij risico’s met zich mee. De concentratie van kapitaalstromen kan kwetsbaarheid veroorzaken bij financiële schokken, de afhankelijkheid van externe partijen neemt toe, en toezicht en regelgeving moeten voortdurend worden aangepast om stabiliteit te waarborgen.

Waarom is dit relevant voor controllers?

In het gesprek onderzoeken Boot, Berkenbos en Bijlsma hoe kansen en risico’s in balans kunnen worden gebracht en welke keuzes nodig zijn om de positie van Nederland als financieel knooppunt duurzaam te behouden. Zij bespreken ook de impact van digitalisering, globalisering en veranderende internationale wet- en regelgeving, en wat dit betekent voor toezicht, governance en de Nederlandse financiële infrastructuur.

Het programma biedt inzicht in hoe Nederland functioneert als spil in het internationale geldverkeer en welke factoren bepalen of die positie een voordeel of een risico vormt. Deelnemers krijgen handvatten om ontwikkelingen in de financiële wereld beter te begrijpen en zich voor te bereiden op toekomstige uitdagingen.

Praktische informatie

Datum: 14 januari 2026

Tijdstip en locatie : 16:00 – 18:00

Locatie: Frederiksplein 61, 1017 XL, Amsterdam

Meld je hier aan.