Even ademhalen: zo blijf je scherp als controller

Om je weekend goed te beginnen deelt de redactie van CM elke vrijdag de beste content die je aanzet tot nieuwe perspectieven en frisse benaderingen. Deze week een bijzondere tip voor iedereen die geïnteresseerd is in financiële prestaties, focus en mentale veerkracht: de meditatie-app Petit BamBou.

Als controller is scherpte van geest, focus en stressbeheersing minstens zo cruciaal als de cijfers. Dit beïnvloedt niet alleen de kwaliteit van analyses en rapportages, maar ook de manier waarop beslissingen worden genomen en hoe je inspeelt op drukke periodes of complexe financiële vraagstukken. Petit BamBou helpt je hierbij door mindfulness en meditatie toegankelijk te maken zelfs wanneer je erg druk bent.

Van PayPal-topman tot mindfulness-app

De app is ontwikkeld door Benjamin Blasco en Ludovic Dujardin. Blasco, voormalig topman bij PayPal, ontdekte dat een hectisch werkritme veel energie kostte en dat mentale rust essentieel is om scherp te blijven. Petit BamBou biedt een niet-religieuze, toegankelijke manier om dagelijks korte meditatie- en ademhalingsoefeningen in te passen, zodat professionals hun concentratie, stressniveau en herstel verbeteren.

Wat kun je verwachten

Petit BamBou biedt begeleide meditaties en ademhalingsoefeningen die speciaal zijn ontwikkeld om je focus te verbeteren, stress te verminderen en je slaap te ondersteunen. De sessies zijn kort, meestal tussen de vijf en twintig minuten, waardoor ze makkelijk in te passen zijn in een drukke werkdag.

Tijdens het gebruik van de app krijg je ook waardevolle inzichten in mentale veerkracht en zelfbewustzijn, die je direct kunt toepassen in je werk als controller of financieel professional. Nieuwe gebruikers kunnen eerst experimenteren met het gratis Discovery-programma, terwijl volledige toegang beschikbaar is via een abonnement van ongeveer €5,99 per maand of €49,99 per jaar.

Praktische informatie

Beschikbaar voor iOS: App Store

Beschikbaar voor Android: Google Play

Website: petitbambou.com

Kortom, voordat je het weekend induikt: neem even vijf minuten, sluit je ogen en laat Petit BamBou je helpen om met een frisse geest en heldere focus je werkweek af te sluiten.