Zet die laptop wat vaker uit en zet je hersenen eens aan het werk

Hoogleraar Klinische Neuropsychologie Erik Scherder bracht deze maand het boek 'Liever moe dan lui' uit. Daarin waarschuwt hij voor de gevolgen van onze moderne levensstijl. We zitten massaal voor een scherm, worden mentaal en fysiek steeds minder uitgedaagd en dankzij AI - door Scherder steeds semi-liefkozend Afnemende Intelligentie genoemd - hoeven we ook steeds minder zelf na te denken. En heel eerlijk: dat vinden we vaak maar al te prettig. Of, zoals Scherder terecht zegt: we zijn liever lui dan moe.

Maar juist die luiheid is niet alleen funest voor onze lichamelijke conditie, ook ons welzijn en vooral ons brein gaat met sprongen achteruit als we lui op de bank liggen te vegeteren. Of gedachteloos achter ons scherm door AI- gegenereerde getallenreeksen zitten te copy-pasten.

De hersenwetenschapper onderbouwt op wetenschappelijke en bij vlagen zelfs wat taaie wijze waarom we van ons luie gat moeten afkomen en onze hersenen voldoende moeten blijven uitdagen. Geïllustreerd met tabellen, grafieken en afbeeldingen legt hij helder uit wat er met je brein gebeurt als je dat niet doet. Gelukkig vertelt hij er ook bij wat de positieve gevolgen zijn als je je hersens wél aan het werk zet.

Zo ben je minder depressief, gelukkiger, minder eenzaam, heb je minder last van chronische pijn en ervaar je minder beperkingen in je dagelijks functioneren als je dagelijks boeken, kranten of tijdschriften leest. En hou je het alleen bij boeken, dan leef je zelfs langer!

De boodschap in het boek is helder: om onze hersenen gezond en vitaal te houden, moeten we actief blijven. Dat betekent niet alleen meer bewegen en vaker fysieke inspanning leveren, maar vooral ook je hersenen trainen door het aangaan van nieuwe uitdagingen, het oplossen van problemen en actief leren. Het boek daagt je uit om te reflecteren op je eigen routines en biedt praktische inzichten om weer bewust moeite te doen in een wereld vol gemak.

30 dagen challenge

Voor controllers, die dagelijks vele uren achter een scherm doorbrengen en hun brein intensief gebruiken, biedt Scherders boodschap waardevolle inzichten, niet alleen om scherp te blijven in de analyses, maar ook om creatiever en duurzamer te werken.

Een laagdrempelige manier om hiermee te beginnen en je brein te trainen, is door mee te doen aan de Liever moe dan lui challenge . Die duurt de hele maand oktober, waarin je elke dag een e-mail ontvangt met daarin een inspirerende uitdaging om iets te doen dat goed is voor je brein en/of je lijf. De bedoeling is natuurlijk dat je op die manier geleidelijk aan een verandering teweegbrengt die je daarna ook goed kunt volhouden. Zo bouw je nieuwe routines in je leven in, die zowel je werk als je welzijn ten goede komen. Benieuwd naar hoe zo'n routine eruit zou kunnen zien? Begin vandaag bijvoorbeeld eens met iets sneller lopen dan je gewend bent. Want, zo schrijft Scherder:

"Mensen die op 45-jarige leeftijd langzamer lopen, vertonen een versnelde vorm van veroudering. En ze zien er ook ouder uit! Hoe hoger de loopsnelheid is, hoe dikker de hersenschors, hoe groter het totale hersenvolume, hoe groter de totale hersenoppervlakte en hoe hoger het IQ is."

Zo, die extra IQ-punten heb je ook weer binnen. Meld je hier aan voor de challenge .

Het boek is hier te bestellen.