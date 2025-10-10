Van ESG tot AI: de toekomst van finance op één dag

Technologie, data en regelgeving dwingen finance-professionals om verder te kijken dan cijfers alleen. Op 28 oktober 2025 organiseert Wolters Kluwer het jaarlijkse evenement CCH® Tagetik Netherlands inTouch25 in Felix Meritis, Amsterdam, met als focus de veranderende praktijk. In diverse sessies van onder meer PwC en EY vertellen experts hoe technologie de financiële functie opnieuw vormgeeft.

Van ESG tot AI: wat kun je verwachten

Digitalisering, ESG-rapportage en de toenemende druk op datagedreven besluitvorming staan hoog op de agenda van iedere CFO en controller. InTouch25 speelt daarop in met een programma vol keynotes, paneldiscussies en live demo’s. Een dag dus waarin technologie en strategie samenkomen en waarin finance-professionals concrete handvatten krijgen voor de toekomst.

Het programma is opgebouwd rond de meest actuele vraagstukken in finance:

ESG-rapportage en duurzaamheid – Finext presenteert een praktijkcase over CCH Tagetik’s oplossing voor Sustainability & ESG Reporting, waarmee organisaties voldoen aan de CSRD-verplichtingen.

AI in de financiële functie – EY deelt inzichten over de opkomst van Agentic AI en de rol van kunstmatige intelligentie in besluitvorming en performance management.

Hands-on sessies – Live demonstraties laten zien hoe consolidatie-, plannings- en belastingprocessen geïntegreerd kunnen worden in één platform.

Unieke kans

Voor finance-professionals die hun rol willen versterken in een digitale, datagedreven wereld, biedt inTouch25 een unieke kans. Niet alleen om op de hoogte te blijven van de nieuwste technologieën, maar vooral om te zien hoe deze in de praktijk het verschil maken. Kortom: een dag boordevol inzichten, inspiratie en concrete handvatten voor de controller van de toekomst.

Deelname aan CCH® Tagetik inTouch25 is gratis, maar vooraf registreren is verplicht. Aanmelden kan hier via de officiële website van Wolters Kluwer.






