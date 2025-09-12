Still Processing: wat zien we écht in een digitale werkelijkheid?

Om je weekend goed te beginnen deelt de redactie van CM elke vrijdag de beste content die je aanzet tot nieuwe perspectieven en frisse benaderingen.

Deze week tipt de redactie van CM geen boek, maar een tentoonstelling : Still Processing in het Nxt Museum in Amsterdam. Deze expo onderzoekt hoe digitale beelden en nieuwe technologie onze blik op de werkelijkheid beïnvloeden. Internationale kunstenaars werken met video, geluid en installaties om te laten zien hoe onze perceptie voortdurend wordt gevormd, en soms vervormd door de digitale wereld waarin we leven.

Voor financials biedt dit een bijzondere invalshoek. We zijn gewend om de werkelijkheid te benaderen via cijfers, rapportages en dashboards. Maar hoe neutraal zijn die werkelijk? Net zoals beelden op een scherm onze interpretatie kleuren, doet data dat ook. De tentoonstelling nodigt uit om stil te staan bij de vraag: wanneer helpt digitalisering in het bedrijfsleven ons om scherper te zien, en wanneer zorgt het er juist voor dat we cruciale signalen missen?

De tentoonstelling is te zien in het Nxt Museum tot en met 5 oktober 2025 en vormt daarmee een tijdelijke, maar krachtige kans om buiten de financiële kaders te denken.

Meer informatie vind je hier op de site van de gemeente Amsterdam en op Amsterdam Art.