Bevraag ABN AMRO's Chief Economist Sandra Phlippen

Om je weekend goed te beginnen deelt de redactie van CM elke vrijdag de beste content die je aanzet tot nieuwe perspectieven en frisse benaderingen. Deze week een bijzonder event voor iedereen die geïnteresseerd is in economie, financiën en maatschappelijke vraagstukken: College Leaders in Finance.

Als finance professional is inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen, economische trends en het brede financiële speelveld minstens zo cruciaal als de cijfers. Dit beïnvloedt besluitvorming, strategie en de manier waarop organisaties reageren op veranderingen. In deze derde aflevering is Sandra Phlippen te gast, Chief Economist bij ABN AMRO en hoogleraar Duurzaam Bankieren aan de Rijksuniversiteit Groningen.

De afleveringen vinden plaats op een bijzondere locatie: De Nieuwe Schatkamer van de geheel vernieuwde Nederlandsche Bank in Amsterdam. Studenten en niet-studenten krijgen hier de kans om samen met Twan Huys de gasten te bevragen over uiteenlopende maatschappelijke en financiële thema’s.

Eerdere gasten in deze serie waren Eelco Heinen, demissionair minister van Financiën, en Christine Lagarde, president van de Europese Centrale Bank. Hun bijdragen boden unieke inzichten in zowel nationale als internationale financiële besluitvorming.

Wat kun je verwachten

Een live gesprek met Sandra Phlippen over economie, duurzame financiering en maatschappelijke ontwikkelingen.

De mogelijkheid om vragen te stellen en direct in gesprek te gaan over actuele financiële thema’s.

Inspirerende voorbeelden en inzichten vanuit de ervaring van toonaangevende financiële leiders.

Toegang tot de aflevering via YouTube, Spotify en Apple Podcasts, zodat je later nog kunt terugkijken of -luisteren.

Praktische informatie

Datum: 27 november 2025

Tijd: 15:00 – 17:00

Locatie: De Nieuwe Schatkamer, Nederlandsche Bank, Amsterdam

Voor meer informatie en aanmelding: Leaders in Finance College Tour