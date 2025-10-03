Hoe bouw je een financefunctie in een snelgroeiende organisatie? Deze podcast geeft inzicht

De redactie van CM deelt elke vrijdag de beste content, die jou nieuwe inzichten, perspectieven en frisse benaderingen kan geven. Zo zorgen we ervoor dat jij je weekend goed kunt beginnen.

In de podcast Today's CFO: Changing the Game vertellen financiële leiders hoe ze hun traditionele rol als bewaker van cijfers transformeren naar een strategische sparringpartner binnen hun organisatie.

Leidinggeven in een veranderende wereld

De podcast laat zien dat CFO’s zich niet langer beperken tot het financiële domein. Ze zijn mede verantwoordelijk voor de implementatie van technologische innovaties, het optimaliseren van processen en het begeleiden van veranderingen in de organisatiecultuur. Dat vraagt om lef, inzicht én het vermogen om anderen mee te nemen in je visie.

Finance bouwen in een snelgroeiende organisatie

In de meest recente aflevering van 26 september neemt Maikel Smit, CFO van Stoov, ons mee in het uitdagende proces van het opzetten van een finance functie in een organisatie die in rap tempo groeit. Wat meteen opvalt: het gaat niet alleen om cijfers, rapportages of processen, maar vooral om mensen, structuur en strategie.

Hij vertelt over de unieke uitdagingen die ontstaan wanneer een jonge organisatie professionaliseert: van het bouwen van structuur zonder de ondernemersgeest te verliezen, tot het creëren van financiële grip die groei mogelijk maakt. Voor controllers, CFO’s en finance professionals is het een inspirerende blik op hoe je een finance functie bouwt die niet alleen ondersteunend is, maar ook actief bijdraagt aan de koers van de organisatie.

Voor welke uitdagingen kom jij te staan bij de scale-up waar je werkt?

Het leiderschap dat een start-up in de beginfase droeg, is vaak niet genoeg voor een scale-up. CFO’s en andere managers moeten zich ontwikkelen tot strategische leiders, sparringpartners en change managers. Bovendien verandert de cultuur met een snelgroeiend team snel. Het is belangrijk om waarden, missie en interne communicatie actief te bewaken zodat medewerkers zich verbonden blijven voelen.

Voor CFO's die hun rol willen verbreden bieden zijn inzichten praktische handvatten om groeiversnelling in hun eigen organisatie te realiseren. Wil jij ook inspireren en het onderscheid maken in een dynamische scale-up omgeving? Luister dan naar deze aflevering en ontdek hoe je als CFO of controller écht impact kunt hebben.

De podcast is hier te beluisteren via Spotify