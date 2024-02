Gesponsord Webinar: Unlock efficiëntie in uitgavenbeheer

Redactie Contentmarketing

Payhawk houdt op 15 februari een gratis webinar over uitgavenbeheer. Spend Management Specialist Kwint Jansen gaat in gesprek met Esma Güzel van Cognito Media en Luuk Senders van Exact Online om aan de hand van praktijkervaringen en best practices te ontdekken hoe je efficiëntie kan unlocken in uitgavenbeheer.

Bonnetjes neerleggen bij de financeafdeling om daarmee een zakelijke transactie te declareren. Het lijkt niet meer van deze tijd, maar het gebeurt nog veel bij organisaties. Gevolg? Bonnetjes raken kwijt en declaraties worden niet of te laat uitbetaald. Bovendien gaat er veel onnodige tijd verloren doordat alle bonnetjes overgetypt moeten worden in het boekhoudprogramma. Esma Güzel van Cognito Media maakte het mee en legt tijdens het webinar uit hoe Payhawk de oplossing bood. Naadloze integratie Dankzij de naadloze integratie tussen Payhawk en Exact Online komen uitgaven direct in de boekhouding terecht. Daarmee is het ouderwetse bonnetje verleden tijd. Luuk Senders van Exact Online legt uit hoe die koppeling werkt en welke voordelen er nog meer aan de koppeling kleven. Denk aan het goedkeuren van uitgaven en het automatisch matchen van de betaling aan de juiste expense categorie. “Bij Exact focussen wij ons op de uitdagingen die je als ondernemer tegenkomt, zoals betaald krijgen maar ook je uitgaven beheren en beheersen. De integratie met Payhawk biedt hierin een mooie toevoeging aan het ecosysteem rond Exact Online waar onze klanten van kunnen profiteren. De koppeling is in 2023 gepubliceerd in de Exact Online App Stores en is daarmee bewezen veilig en efficiënt.” Onder andere de volgende ontwerpen komen aan bod tijdens het webinar:

• Hoe kun je tijd die je besteedt aan handmatige taken verminderen?

• Missende bonnetjes en uitdagingen rondom reconciliëren zijn verleden tijd,

• Je leert alles over de naadloze integratie tussen Payhawk en Exact Online. Wil je antwoord op bovenstaande vragen? Meld je dan hieronder aan voor dit gratis webinar. Wanneer : Donderdag 15 februari 2024

Tijd : 11:00 – 12.00 uur